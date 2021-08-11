Keskin Sirke Küpüne Zarar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "Keskin sirke küpüne zarar atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Keskin sirke küpüne zarar atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Keskin sirke küpüne zarar" atasözü; "Çok öfkeli kişi, kendi sağlığını bozar, vücudunu yıpratır ve işlerini altüst eder" anlamına gelir. Çok öfkeli ve her şeye çabuk parlayan kişiler, bu öfkenin sonunda hem çevrelerindeki insanlara hem de kendilerine zarar verir. Onun bu öfkesinden zarar gören kimseler ondan uzaklaşacağı için toplumdaki itibarı sarsılır. Düşünmeden, öfkenin etkisiyle ani hareket eden kişi yapmaması gereken şeyler yapar ve iş işten geçtikten sonra pişmanlık duyar. Ayrıca öfke ve stresin sebep olduğu problemler nedeniyle kişi sağlığından olur.

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR NE DEMEK?

Sirke asit miktarı yüksek olan bir sıvıdır. Şayet asit oranı normalden fazla olursa ve "keskin" diye tabir edilen kıvama erişirse içinde bulunduğu küpü, yani topraktan yapılan kabı deler. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi öfke de insanın bedenini ve ruhunu deler geçer. Hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Bu nedenle böyle durumları ifade etmek için "keskin sirke küpüne zarar" atasözü kullanılır.

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR ÖRNEKLERİ

Karar vermeden önce öfkenin geçmesini bekle! Keskin sirke küpüne zarar.

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR BENZERİ ATASÖZLERİ

Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Rüzgar eken fırtına biçer.