Kocaeli’nde çaldılar, Uşak’ta yakalandılar

Kocaeli Gölcük İlçesinde 06 Ağustos 2021 günü meydana gelen evden hırsızlık olayında, bir ikamete giren hırsızlar, evde bulunan 2 cep telefonu ile bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Ekipleri, 19 ayrı suçtan kaydı bulunan A.B.R, 11 ayrı suçtan kaydı bulunan Ş.O ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.P'nin olayın zanlıları olduğunu belirledi. Şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, şüphelilerin Uşak'ta bulunduğunu tespit etti.10 Ağustos günü Uşak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Kocaeli'ne getirilen zanlılar, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.