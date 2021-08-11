Kocaeli’nde ölü bulunmuştu: Son görüntüsü çıktı!

Fevzi Çakmak Mahallesi Sipahi Sokak'ta 13 Temmuz günü bölgede görevli temizlik işçisi, çürümüş bir cesetle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için morga götürüldü.