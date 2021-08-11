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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:42 Son Güncelleme: 11.8.2021 11:43

Kocaeli'nde ölü bulunmuştu: Son görüntüsü çıktı!

DHA
Kocaeli’nde ölü bulunmuştu: Son görüntüsü çıktı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ağaçlık alanda cesedi bulunan Selahattin Düzeltici'nin (56) ölmeden önce, alkollü halde hastaneye geldiği görüntüler ortaya çıktı. Düzeltici'nin alkole bağlı kalp krizinden öldüğü anlaşıldı...

Fevzi Çakmak Mahallesi Sipahi Sokak'ta 13 Temmuz günü bölgede görevli temizlik işçisi, çürümüş bir cesetle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için morga götürüldü.

Yapılan araştırmada, cesedin, 1 Temmuz'dan sonra haber alınamayan, yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Selahattin Düzeltici'ye ait olduğu belirlendi. Selahattin Düzeltici'nin, alkole bağlı olarak kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Düzeltici'nin cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisinin yaptığı araştırmada, Düzeltici'nin 1 Temmuz'da alkollü halde Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini tespit etti.

O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Selahattin Düzeltici'nin sağlık personeli tarafından tekerlekli sandalyeyle koridorlarda gezdirildiği görülüyor...

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Kocaeli'nde ölü bulunmuştu: Son görüntüsü çıktı!
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