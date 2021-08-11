Körle Yatan Şaşı Kalkar Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "Körle yatan şaşı kalkar atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Körle yatan şaşı kalkar atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Körle yatan şaşı kalkar" atasözü; "değersiz, kötü kimselerle arkadaşlık eden kötü huylar edinir" anlamına gelir. Bu atasözüne göre, kendisi düzgün bile olsa karakteri bozuk bir kişiyle arkadaşlık eden kişi zamanla ona benzeyecek ve bozulacaktır. Birlikte fazla zaman geçiren kişiler birbirine benzer. Birbirlerinin iyi veya kötü tüm huyları benzeşir. Hayata bakışları, davranışları ve olaylara verdikleri tepkiler aynılaşır.

KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR NE DEMEK?

Birlikte sıkça vakit geçiren insanlar hayata aynı yönden bakmayı öğrenir. Böylece tüm davranışları ve karakterleri benzer özellikler gösterir. Bu nedenle büyüklerimiz herkesin kendine denk kişilerle arkadaşlık etmesini, evlilikte de benzer yapıdaki kişilerin bir araya gelmesini tavsiye eder. Bu durumu özetlemek için körle yatan şaşı kalkar atasözü kullanılmaktadır.

KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR ÖRNEKLERİ

Mehmet'le geze geze hareketlerin ona benzedi, körle yatan şaşı kalkar.

KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR BENZERİ ATASÖZLERİ

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

Benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur.

İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.

İtle yatan bitle kalkar.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan…

Topalla gezen, aksamak öğrenir.