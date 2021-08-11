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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:22

Kumluca ve İnebolu’da 2  kişi kayıp

Kumluca ve İnebolu’da 2  kişi kayıp

Bartın ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde Bartın’ın Kumluca beldesinde ve Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Dün gece başlayan ve Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle evler, iş yerleri ve araçlar suya kapılırken, Bartın Karabük Karayolu Abdipaşa Yeni Köy mevkiinde karayolunun kayması sonucu ulaşım açılan servis yolundan yapılıyor.
AFAD ve Güvenlik Güçleri selden zarar gören alanlarda kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Bartın'ın Kumluca beldesinde evinin sele kapılması sonucu kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 Rabia Aydemir sel sularına kapılarak kayboldu. Yetkililer her iki kaybolan kişi arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Bartın ilin de yaralanan 17 kişinin tedavisi ise Karabük ve Bartın illerindeki hastanelerde tedavileri sürüyor.
Kastamonu'nun bazı köylerin de meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolları kapanırken, ekipler köy yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.
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Kumluca ve İnebolu’da 2  kişi kayıp
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