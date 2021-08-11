Kurtarma seferberliği

Rize
'de önceki gün etkili olan sağanakta Çayeli
ilçesi ve Muradiye
beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı. Çayeli ilçesinin Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela
(16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Elmalı köyündeki okulun yamaç arazideki bahçesi heyelan sonucu çöktü. Kalkandere
ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) de, AFAD ve İl Özel İdaresi
ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Muradiye beldesi Kömürcüler Mahallesi'nde, 25 aile heyelan riski nedeniyle evlerini terk etti. İl Özel İdaresi, İkizdere
'de 15, merkez ilçelerde 8, Çayeli'nde 6, Güneysu'da 4 ve Kalkandere'de 2 bölgede heyelan meydana geldiğini bildirdi.
ÜÇ BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Ordu
'nun Ünye ilçesinde önceki gün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur sele dönüştü. Fevzi Çakmak, Kaledere, Burunucu, Çömlekçi, Atatürk, Nuriye mahallelerinde bulunan çok sayıda evi su basarken, araçlar da suya gömüldü. Vatandaşlar kendi çabalarıyla tedbir almaya çalıştı. Tabakhane Deresi taşkın riskiyle karşı karşıya kalınca, ekipler teyakkuza geçti. Korkukent Sitesi'nin yamaç zemininde de heyelan meydana geldi. Bir bloktaki 36 daire boşaltılırken, site yönetiminin tavsiyesi üzerine diğer 2 bloktaki bazı dairelerde oturanlar da tedbir amaçlı evlerini tahliye etti.