Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! İstanbul ve Trakya açıklarında ’süper hücre’ hareketliliği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. MGM'den yapılan uyarıya göre; İstanbul ve Trakya açıklarında "süper hücre" hareketliliği gözlemlendiği bildirildi.
SON DAKİKA: SÜPER HÜCRE İSTANBUL'DA ETKİLİ OLACAK MI?
İstanbul merkezinde beklenmeyen süper hücrenin Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece etkili olabileceği belirtilirken görüntüler radara da yansıdı.
SÜPER HÜCRE NEDİR?
İngilizce supercell olarak adlandırılan bu durum, atmosferin yüksek seviyelerinde meydana gelen kuvetli bir oraj biçimi olarak tanımlanır. Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olarak tasnif edilen süper hücre, aslında en seyrek görülen fırtına şeklidir. Yüksek nem oranı, havadaki yoğun kararsızlık ve bir tetikleyici gerekir.
SÜPER HÜCRE FIRTINASI NASIL OLUŞUR?
Atmosferin üst seviyelerinde, rüzgar yön değişiminin şiddetine bağlı olarak aşırı termodinamik kararsızlık meydana gelir. Bu durumdan dolayı dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde supercell ya da süper hücre adı verilen olay meydana gelir. Yüksek nem oranı, yoğun kararsızlık ve tetikleyicinin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bu tetikleyici hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe ya da dağ olabilir. Yeryüzü ile temastaki havanın sıcaklığı, kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması da buna sebep olabilecek durumlar arasında gösterilir.
MGM'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Şanlıurfa, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Edirne'nin güney kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.