Otobüs devrildi, 33 kişi yaralandı

Ağrı
'dan İzmir
'e 47 yolcusuyla seyir halindeyken Uşak
'ta Göğem Kavşağı'nda Kemal Biner kontrolündeki otobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 32 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hafif yaralanarak kurtulan Melikşah Akşit
, kazanın bir anda olduğunu ifade ederek, "Yanımızdan otobüs geçiyordu korna çaldı, 1 dakika içerisinde kaza oldu. Şoför uyuyordu" dedi.