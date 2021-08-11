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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:42

Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da otomobilin çekici ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağabey ve kardeşi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, Aksaray-Gülağaç karayolu Gücünkaya girişinde meydana geldi. Nezir Mutlu (30) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, köy girişinde Fahrettin Bozlak (37) idaresindeki 68 ABE 459 plakalı çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile ağabeyi Seyit Mutlu (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı çekici sürücüsü Bozlak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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