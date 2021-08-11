Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Aksaray
-Gülağaç
karayolu Gücünkaya girişinde meydana geldi. Nezir Mutlu (30) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, köy girişinde Fahrettin Bozlak (37) idaresindeki 68 ABE 459 plakalı çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile ağabeyi Seyit Mutlu (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı çekici sürücüsü Bozlak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.