SABAH ekibi selin vurduğu Bozkurt’ta: Burada yaşananlar tam bir felaket

Dün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede sel baskınları yaşanıyor. Ezine çayından taşan sel suları ise kent merkezini kapladı. Sel felaketinden dolayı bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı. SABAH Gazetesinden Ömer Çetin ve Mevlüt Hasgül, selin vurduğu Bozkurt ilçesindeki arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip etmek için Ankara'dan zorlu bir yolculukla yaklaşık 6 saatte bölgeye ulaştı.

"TAM BİR FELAKET"



Çöken ve toprak kaymasına uğrayan yollardan bölgeye giden SABAH ekibinden Ömer Çetin, Bozkurt'ta yaşananların bir felaket olduğunu belirterek, ilk izlenimlerini şöyle aktardı:

Kastamonu'da Bozkurt ilçesi sele teslim oldu | Video

"Bölgeye ulaşana kadar Ankara'dan Bozkurt'a çetin bir yolculuk yaptık. Özellikle Kastamonu - Bozkurt yolunda toprak kayması sebebiyle yolların kapandığına ve çöktüğüne tanık olduk. Merkeze geldiğimizde ise yaşananların tam bir felaket olduğunu gördük."

"YAŞANANLAR TAM BİR FELAKET"



SABAH ekibinden Mevlüt Hasgül ise yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Bugüne kadar yaşanan en büyük felaketlerden birisine Bozkurt'ta tanıklık ettik. Sel haberini alır almaz hızla bölgeye ulaşmaya çalıştık ancak yolların kapalı olması sebebiyle 6 saatlik bir yolculuk sonunda bölgeye ulaştık. Burada yaşananlar tam bir felaket."