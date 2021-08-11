Sağlık-Sen Temmuz ayı sağlıkta şiddet raporunu açıkladı

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada sağlık çalışanlarının kutsal görevlerlerini şiddetin gölgesinde yerine getirmek zorunda kaldıkları belirtildi. Zorlu Pandemi döneminde iş yükü daha da artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek gerektiği belirtilen açıklamada, "Bir sağlık çalışanına uygulanan şiddetin, toplumun her ferdine uygulandığı" gerçeği temel kriter alındığında ve buna göre toplumsal duruş sergilendiğinde, sağlıkta şiddetin miniminize edileceği unutulmamalıdır. Bu duyarlılıktan hareketle, Sağlık-Sen olarak ilkini Haziran ayında paylaşmış olduğumuz "Sağlıkta Şiddet Raporu"nun Temmuz ayı gelişmelerini de yine kamuoyuna yansıyan olayları temel alarak hazırlamış bulunuyoruz. "Temmuz Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu" sağlıkta şiddetin can yakan bir sorun haline geldiğini açıkça gözler önüne sermektedir" ifadeleri kullanıldı.



13 SALDIRGAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI



Bu kapsamda Temmuz ayında yaşanan 14 şiddet olayında 21 saldırganlık yer alırken, 22 sağlık çalışanının bu olaylarda şiddet kurbanı olduğu söylendi. Yaşanan 14 olayın; 8 fiili, 2, sözlü, 3 fiili ve sözlü, 1 taciz şeklinde yaşandığı belirtilirken, şu açıklamalara yer verildi: "14 şiddet vakasının 7'sini bizzat hastalar, 5'ini hasta yakınları ve 2'sini de kendini bilmez kimseler oluşturuyor. Saldırganlar hakkında yapılan adli işlemler ise adeta şiddete davetiye çıkarır bir seyir izlemiştir. Şöyle ki Temmuz ayında yaşanan olaylarda 8 fail ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır. Sevindirici olan ise 13 saldırganın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış olmalarıdır. Vakaların görüldüğü yerlere bakıldığında ise şiddetin sınır tanımadığını görüyoruz. 6 vaka hastanelerde, 2 vaka aile sağlığı merkezlerinde, 6 vaka ise saha çalışmalarında vuku bulmuştur."





ŞİDDET KİMLİK AYIRT ETMİYOR



Şiddetin kimlik ayırt etmediği vurgulanırken, "Bahsi geçen olaylarda; 5 doktor, 8 112 ekibi, 2 güvenlik görevlisi, 1 hemşire ve 6 da diğer sağlık çalışanı şiddetin kurbanı olmuşlardır. Bu arada, geçtiğimiz dönemlerde yaşanan iki şiddet vakasının da Temmuz ayında mahkemece karara bağlandığını görüyoruz. Bu kararların ilkinde, bir diş hekimini bıçakla yaralayan saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Çiğli'de iki doktora sözlü ve fiili şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan şahsı ise mahkeme beraat ettirmiştir" denildi.