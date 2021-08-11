Sahte pasaportları test edip sattılar! Mor Işık Cihazı ele geçirildi

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı Hırka-i Şerif Mahallesi'nde sahte pasaport, sahte ehliyet ve sahte kimlik hazırlanan bir adrese şok operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu N.M. (43) ve M.F. (32) isimli iki şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 35 sahte pasaport, 48 sahte kimlik ve sürücü belgesi, dört bin 700 boş kart, 160 boş çipli kart, çok sayıda hologram, şerit, çip, basım cihazı, okuyucu, yazıcı, lazer markalama cihazı, baskı makinesi, kaplama cihazı, Mor Işık Cihazı ve bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin gerçeğine yakın bir şekilde hazırladıkları sahte pasaportları, kontrol noktalarında pasaportların okutulduğu Mor Işık Cihazı'ndan geçirerek test ettikleri ve sahte pasaportları firari suçlulara para karşılığında sattıkları iddia edildi.