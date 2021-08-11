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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:11

Sahte pasaportları test edip sattılar! Mor Işık Cihazı ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte pasaportları test edip sattılar! Mor Işık Cihazı ele geçirildi

İstanbul’da yurt dışına kaçmak isteyen firari suçlulara sahte pasaport ve sahte kimlikler satan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin gerçeğine yakın bir şekilde hazırladıkları sahte pasaportları, kontrol noktalarında pasaportların okutulduğu Mor Işık Cihazı’ndan geçirerek test ettikleri saptandı.

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı Hırka-i Şerif Mahallesi'nde sahte pasaport, sahte ehliyet ve sahte kimlik hazırlanan bir adrese şok operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu N.M. (43) ve M.F. (32) isimli iki şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 35 sahte pasaport, 48 sahte kimlik ve sürücü belgesi, dört bin 700 boş kart, 160 boş çipli kart, çok sayıda hologram, şerit, çip, basım cihazı, okuyucu, yazıcı, lazer markalama cihazı, baskı makinesi, kaplama cihazı, Mor Işık Cihazı ve bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin gerçeğine yakın bir şekilde hazırladıkları sahte pasaportları, kontrol noktalarında pasaportların okutulduğu Mor Işık Cihazı'ndan geçirerek test ettikleri ve sahte pasaportları firari suçlulara para karşılığında sattıkları iddia edildi.

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Sahte pasaportları test edip sattılar! Mor Işık Cihazı ele geçirildi
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