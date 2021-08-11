Sakat yarışıp takımını 2’nci yaptı, İBB kapı önüne koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimi yıllarca kuruma hizmet etmiş personeli çıkarmaya devam ediyor. İBB yönetimi bu kez Spor A.Ş. bünyesindeki atletizm kros takımının kapanacağını söyleyip sporcu Alper Demir
'i çıkardı. Hiçbir hakkını almadan çıkarıldığını belirten Demir, "Yaklaşık 4.5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yarışıyordum. Bu süreçte sigortalı olarak devam ediyorduk. Geçen yıl ben dahil bazı arkadaşlarımızı ve voleybol takımındakileri göndermeye çalıştılar. Ancak pandemiden dolayı devletin verdiği kısa çalışma ödeneği ve işçi çıkarma yasağı nedeniyle çıkartmadılar. Bu süreçte de yarış koştum.
Sakat olmama rağmen yarışlara katıldım ve kulübümün 2. olmasında da etkili oldum. Bunu kendileri de biliyor. Ayrıca benim içinde olduğum kros takımını kapatacaklarını söylediler, daha sonra 'Kapatma olmayacak gençleştiriyoruz' dediler. 30 yaşında bir sporcu olan beni çıkardılar, 32 yaşındaki bir kadın sporcuyu aldılar. Gençleştirme bu şekilde mi oluyor" diye konuştu. Alper Demir, "1 Temmuz itibarıyla bana herhangi bir yazı ya da sözlü bir tebligat yapılmadan çıkarmışlar. Ben bunu ise tesadüfen e-devlet üzerinden öğrendim. Spor A.Ş.'nin avukatını arayıp, kıdem tazminatı gibi haklarımın olduğunu söyledim. Avukat, kurumdan alacağım herhangi bir hakkımın olmadığını söyledi" dedi.