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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:00 Son Güncelleme: 11.8.2021 19:00

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV - Youtube ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyurulan MPİ Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak oynayanlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “11 Ağustos MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"MPİ Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğine yapılan Youtube ve MP TV canlı yayınlarıyla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler "11 Ağustos MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt arayarak MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden büyük ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (11 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ağustos Şans Topu sonuçları:


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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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