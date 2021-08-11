Sarıyer’de aynı bölgede ikinci yangın paniği

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer
Maden Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dünkü yangının çıktığı ormanlık alandan bugünde dumanların yükselmesi mahallede paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahalede bulunurken, bazıları ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri araçlarındaki yangın tüpleriyle yangının çıktığı bölgede söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.