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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:54

Sarıyer’de aynı bölgede ikinci yangın paniği

İHA
Sarıyer’de aynı bölgede ikinci yangın paniği

Sarıyer’de dünkü yangının çıktığı ormanlık alandan bugün de dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesi yangının büyümesini önlerken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dünkü yangının çıktığı ormanlık alandan bugünde dumanların yükselmesi mahallede paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar yangına müdahalede bulunurken, bazıları ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri araçlarındaki yangın tüpleriyle yangının çıktığı bölgede söndürme çalışması yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Sarıyer’de aynı bölgede ikinci yangın paniği
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