Şehit Eren Bülbül Vefatının 4. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı?

Eren Bülbül, henüz 15 yaşındaydı. Genç Eren, Trabzon'da bulunan PKK'lı teröristlerin yerine güvenlik güçlerine gösterirken Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edildi. PKK'nın hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ölümünün dördüncü yılında anılırken, hayatı da merak konusu oluyor. Peki, Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı?
EREN BÜLBÜL KİMDİR?
Eren Bülbül, 1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelmiş, 11 Ağustos 2017'de Maçka'da vefat etmiştir.
Trabzon'da bulunan PKK'lı teröristlerin yerine güvenlik güçlerine gösterirken Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül, Twitter'dan yazdığı 'Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın' sözüyle akıllara kazınmıştı.
Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.
Bu iki ismin Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.
15 Temmuz 2018'de ise Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda saldırının faillerinden "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodî" kod adlı Levent Dayan öldürüldü.
PKK'nın Karadeniz sorumlusu olduğu ileri sürülen Mehmet Yakışır İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodî' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullandı.