Şehit Eren Bülbül Vefatının 4. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı?

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelmiş, 11 Ağustos 2017'de Maçka'da vefat etmiştir.

Trabzon'da bulunan PKK'lı teröristlerin yerine güvenlik güçlerine gösterirken Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül, Twitter'dan yazdığı 'Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın' sözüyle akıllara kazınmıştı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.

Bu iki ismin Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.