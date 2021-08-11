Sevgilisini ormanda öldürüp kaçtı: Beyoğlu’nda yakalandı

Olay dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Ulviye Avağ ile sevgilisi olan Mehmet D. ormanlık alana geldi. Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü.

Yapılan araştırmalar sonucunda cansız bedenin Ulviye Avağ'a ait olduğu tespit edildi. Avağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ulviye Avağ'ın sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu yayınladığı görüldü.