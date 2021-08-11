Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi, son durum nedir? İşte yanıtı!

Kısıtlamalar ve yasaklara ilişkin son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz'un başından itibaren bilindiği üzere normalleşme sürecine girilmişti. Süreç devam ederken ise gündemde "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasaklar geri gelecek mi ve son durum nedir?" gibi sorular da yer almaya devam ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklamalar da takip edilirken en son gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu ve sürece dair değerlendirmeler yaptı. Buna göre; sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yasaklar geri mi gelecek ve son durum nedir?
YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?
Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer yasaklara ilişkin son gelişmeler önem kazanıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili açıklamaları yakından takip ederken yasaklara ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak olup sürece dair değerlendirmeleri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.
KORONAVİRÜS YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı;
Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.