SON DAKİKA | Eda Nur Kaplan intihar etmişti: O isim tutuklandı!

Son dakika:Ankara'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı...
18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ''konutu terk etmeme'' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine zanlı ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.
Son dakika! Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Serbest kalan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı!
GÖZALTINA ALINDILAR!
Diğer şüpheli Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın isimli kadın ise tekrardan gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, ablası ve ablasının erkek arkadaşının birlikte yaşadığı eve misafir olarak gittiği sırada uyumalarından kısa bir süre sonra 45 metre yükseklikten atlayarak intihar etmişti. Kaplan'ın sevgi evlerinden 18 yaşını doldurması üzerine 2021 Ocak'ta ayrıldığı ve iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, konu ile ilgili şikayetçi olduğu, bu durumun psikolojisini bozduğu kaydedilmişti.
Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığı gerekçesiyle polis merkezine verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Yusuf G. ve Mehmet A.'nın rızası dışında bir otelde kendisi ile ilişkiye girdiklerini kaydeden Kaplan, şahıslardan şikayetçi olmuştu.
Kaplan ifadesinde, "Mehmet, Yusuf, ben ve ablam bir mekanda oturarak alkol aldık. Bir süre sonra beraber eğlence mekanına giderek biraz daha içtik. Daha sonra ablam lavaboya girdi. Bu sırada Yusuf bana 'iyi değilsin gel seni eve bırakayım' dedi.
Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz gel seni otele götüreyim de gece orada kal sabah kendine gelince evine gidersin dedi. Bende bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak 01:30 sıralarında bir otele götürdü" demişti.
Otel odasına gittikleri sırada Yusuf G.'nin kendisiyle rızası dışında ilişkiye girdiğini dile getiren Kaplan, "Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim diyerek otel odasından ayrıldı.
TAYFUR'U İTEREK "NE YAPIYORSUN?" DİYE SORDUM
Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım. Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş. Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan anal yoldan ilişkiye girmeye çalışıyordu. Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. Tayfur'u iterek ne yapıyorsun diye sordum, Tayfur 'bir şey yapmıyorum' diyerek bu sefer normal yoldan ilişkiye devam etti.
Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, bağırmadım sadece kendimi kasabildim. Bana kendi telefonunu verdi, 'al ablanı ara taksiye bin ve git' dedi. Mekandan ayrılırken telefonumu yanıma almamıştım, telefonum ablamın çantasındaydı. Tayfur'un telefonuyla ablamı aradım ve taksiye binerek eve gittim. Kendime geldikten sonra olayı ablama anlattım. Ardından müracaatta bulunmak üzere polis merkezine geldim, benim rızam ve isteğim olmadan bana zorla cinsel saldırıda bulunan Yusuf ve Tayfur'dan şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.