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Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:40 Son Güncelleme: 11.8.2021 13:45

Son dakika haberi: Datça'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Son dakika haberi: Datça’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 13.24'te gerçekleştiğini bildirirken derinliğini 4.03 km olarak paylaştı. Deprem, Datça'nın merkezinden ve birçok köyünden de hissedildi.

AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Son dakika haberi: Datça'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
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