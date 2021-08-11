Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 13.24'te gerçekleştiğini bildirirken derinliğini 4.03 km olarak paylaştı. Deprem, Datça'nın merkezinden ve birçok köyünden de hissedildi.
AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, Datça açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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Son dakika haberi: Datça'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu