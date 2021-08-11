Sosyal medyadaki canlı yayından etkilendi Almanya’dan Türkiye’ye gelip, yardıma koştu





YARDIMLARI İLETMEK İÇİN DÜKKANIMI KAPATTIM

Sosyal medyada yaptığı canlı yayın sonrası yardımsever vatandaşlar tarafından berber dükkanına çok sayıda yardım kolisi geldiğini kaydeden Atılgan, "Çok sayıda eşya yardımı geldi ve bunları mağdur ailelere arkadaşlarımız ile birlikte dağıttık. Volkan arkadaşım da sosyal medyadan yaptığım yayınları izlemiş ve bu durumdan çok etkilenmiş. Beni aradı. Türkiye'nin ciğerinin yandığını, yaptığım paylaşımlardan çok etkilendiğini ve afet bölgesindeki mağdur insanlara kendisinin de yardımda bulunmak istediğini söyledi. Bunun için de aynı gün Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Yanında powerbank, el feneri ve bir miktar da para getirmiş. Birlikte tek tek mağdur aileleri ziyaret ediyoruz ve yardımlarımızı iletiyoruz. Yardımları iletebilmek için dükkanımı da kapattım ve mağdur insanların yanında olmayı istedim" ifadelerini kullandı.