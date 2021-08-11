Sosyal medyadaki canlı yayından etkilendi Almanya’dan Türkiye’ye gelip, yardıma koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda köy ve mahalleye sıçrayan yangınlar nedeniyle berber dükkanını kapatarak günlerce yangın bölgelerindeki mağdur olan vatandaşlara yardım ileten ve söndürme çalışmalarına katılan Mustafa Atılgan ile Volkan Berber'in arkadaşlığı 5 yıl önce başladı. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Volkan Berber, Mustafa Atılgan'ın berber dükkanına girdi ve tıraş oldu. Burada bir süre muhabbet eden Mustafa Atılgan ve Volkan Berber, daha sonrasında sosyal medyadan arkadaş oldu. Volkan Berber, her yıl Türkiye'ye geldiğinde Mustafa Atılgan'ı ziyaret etti, çayını içti. Arkadaşlıkları daha da ilerledi ve irtibatlarını hiç koparmadılar. Manavgat'ta çıkan orman yangınlarında, yangın söndürme çalışmalarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Mustafa Atılgan, söndürme çalışmalarına daha fazla insanın katılmasını sağladı.
YARDIMLARI İLETMEK İÇİN DÜKKANIMI KAPATTIM
Sosyal medyada yaptığı canlı yayın sonrası yardımsever vatandaşlar tarafından berber dükkanına çok sayıda yardım kolisi geldiğini kaydeden Atılgan, "Çok sayıda eşya yardımı geldi ve bunları mağdur ailelere arkadaşlarımız ile birlikte dağıttık. Volkan arkadaşım da sosyal medyadan yaptığım yayınları izlemiş ve bu durumdan çok etkilenmiş. Beni aradı. Türkiye'nin ciğerinin yandığını, yaptığım paylaşımlardan çok etkilendiğini ve afet bölgesindeki mağdur insanlara kendisinin de yardımda bulunmak istediğini söyledi. Bunun için de aynı gün Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Yanında powerbank, el feneri ve bir miktar da para getirmiş. Birlikte tek tek mağdur aileleri ziyaret ediyoruz ve yardımlarımızı iletiyoruz. Yardımları iletebilmek için dükkanımı da kapattım ve mağdur insanların yanında olmayı istedim" ifadelerini kullandı.
ALLAH'IM ŞU RÜZGARLARI NE OLURSUN SÖNDÜR DEMESİNDEN ETKİLENDİM
Almanya doğumlu Volkan Berber, "Almanya'da yetiştim. Vatansever bir ailenin çocuğuyum. Aynı zamanda da Almanya'daki sel felaketinden mağdur bir insanım. Her yıl Türkiye'ye geldiğimde çayını, kahvesini içtiğim arkadaşım Mustafa Atılgan'ın bir canlı yayınında 'Allah'ım şu rüzgarları ne olursun durdur' dediğini duydum ve bundan çok etkilendim. Ailemi temsilen buraya geldim. Karınca kararınca yangından zarar gören vatandaşlara yardımlarımızı yapıyoruz. Biz yurt dışında bayrak ve vatan sevgisiyle yetişiyoruz, çocuklarımızı da bu şekilde yetiştiriyoruz. Bu bizim vatandaşlarımıza bir borcumuzdur" dedi.