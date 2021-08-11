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Giriş Tarihi: 11.8.2021 22:55

Süper hücre nedir, nasıl oluşur? Süper hücre fırtınası/yağışı ne demek ve nasıl olur?

Süper hücre nedir, nasıl oluşur? Süper hücre fırtınası/yağışı ne demek ve nasıl olur?

Süper hücre fırtınası ya da yağışı, günün en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücrenin oluştuğu bilgisinin gelmesinin ardından “Süper hücre nedir, nasıl oluşur? Süper hücre fırtınası/yağışı ne demek ve nasıl olur?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte süper hücre hakkında bilgiler.

Atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimi olarak bilinen süper hücre hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle İstanbul ve Trakya açıklarında süper hücrenin oluştuğu bilgisinin gelmesi ile birlikte bu yönde bilgi edinmek isteyenler "Süper hücre nedir, nasıl oluşur? Süper hücre fırtınası/yağışı ne demek ve nasıl olur?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair merak edilenler.

SÜPER HÜCRE NEDİR, SÜPER HÜCRE FIRTINASI, YAĞIŞI NE DEMEK, NASIL OLUŞUR?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Süper hücrenin çeşitleri

Az yağışlı süper hücrenin tipik örneği
Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

Az Yağışlı Süper Hücre

Az-yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunda oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir.

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Süper hücre nedir, nasıl oluşur? Süper hücre fırtınası/yağışı ne demek ve nasıl olur?
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