Atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimi olarak bilinen süper hücre hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle İstanbul ve Trakya açıklarında süper hücrenin oluştuğu bilgisinin gelmesi ile birlikte bu yönde bilgi edinmek isteyenler "Süper hücre nedir, nasıl oluşur? Süper hücre fırtınası/yağışı ne demek ve nasıl olur?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair merak edilenler.