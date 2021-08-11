Tarihi eser kaçakçılarına Anadolu darbesi

Adana
'da bir soruşturma kapsamında bir şebekenin kaçak kazıcı, toplayıcı, koleksiyoner ve koleksiyonerliği iptal edilen şahıslardan topladıkları tarihi eserleri kuryeler vasıtasıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca müzayede evlerine ait binlerce kataloğun incelenmesi sonucunda kaçırılan tarihi eserler belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, ABD ve Avrupa'daki 9 müzayedede 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğunu belirledi. EGM'nin koordinasyonunda Adana KOM Şube Müdürlüğü'nce 30 ilde eş zamanlı operasyonlarlar yapıldı. "Anadolu
" adı verilen operasyon ile 91'i ev, 17'si işyeri, 108 adrese baskın düzenlendi. Aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına aldı. 23 bin 205tarihi eser ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan şebeke liderinin tarihi eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu belirtildi. 7 şüpheliye ait menkul ve gayrimenkule el konuldu. Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Örgüt lideri ile üyelerinin hesaplarına yurtdışından 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. 2 yıl süren operasyon sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da 4 bin 122 tarihi eser ele geçirilmişti.