Tartışmalı kitapta savcılık devrede! Eşcinsellik vurgusuna ’müstehcenlik’ soruşturması

İngiliz yazar Alice Oseman'ın iki eşcinsel erkeğin hayatını anlatan Kalp Çarpıntısı adlı çizgi roman kitabının Türkçeye çevrilip Türkiye'de yayımlanacağı iddiası geçtiğimiz yıl büyük tepki topladı. Lise öğrencisi iki eşcinsel erkeğin yaşadıklarını anlatan ve çizgi roman serisi olarak İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede yayımlanan kitabın ilk serisi tepkilere rağmen Türkiye'de yayımlandı.

SAVCILIKTAN KİTAP TESPSİTİ

Kalp Çırpıntısı adlı çizgi roman kitabının yayımlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca kitap incelendi. Ardından kitabın yaş sınırı olmadan satışa sunulduğu belirlendi. Kitapta lise çağındaki çocukların olduğu, iki erkeğin eşcinselliğe yöneldiği, aralarında müstehcen anların bulunduğu ve kitap üzerinde yaş sınırlaması olmadığı gibi hususlar tespit edildi.

BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tespitlerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Yayınevine 'müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yayınevi yetkilisinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması kararlaştırıldı. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'ndan da söz konusu kitabın çocuklara uygun olup olmadığı noktasında da bilirkişi raporu istendi.

KİTABIN TANITIM METNİ: EŞCİNSEL AŞK

Tepki çeken kitabın tanıtım metninde, "Nick ile Charlie çok yakın arkadaşlardı. Nick Charlie'nin eşcinsel olduğunu biliyordu, Charlie ise Nick'in öyle olmadığından adı gibi emindi. Yine de bunun aralarına girmesine asla izin vermeyeceklerdi. Fakat Nick arkadaşları, ailesi ve en önemlisi de kendisi hakkında çok önemli şeyler keşfederken aşk hemen yanı başlarındaydı" açıklaması bulunuyor.