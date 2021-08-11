Tatil için geldikleri otelde 8 yaşındaki çocuklarını kaybettiler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hayallerindeki tatili geçirmek için 5 yıldızlı bir otele gelen uzman çavuş baba Üzeyir- anne Ayşegül Güler çiftinin 8 yaşındaki oğulları Ali Kemal Güler otelin havuzunda boğularak feci şekilde can verdi.

Cenazenin alınışı sırasında anne Ayşegül Güler'in oğlunun üzerinde çıkan mayosunu koklayarak feryatları yürekleri dağladı. Olay şöyle gelişti. Uzman çavuş baba Üzeyir Güler ile eşi Ayşegül ve oğulları Ali Kemal, 3 yaşındaki kızları Ayla ve diğer aile yakını Okan Güler ve ailesi birlikte hayallerindeki tatili yapmak için Alanya'da beş yıldızlı bir otele sabah saat 06.00'da giriş yaptı. Otele yerleşen aile topluca kahvaltı yaptı.

AMCA CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Daha sonra havuza giden ailenin 8 yaşındaki oğlu Ali Kemal Güler, amcası Okan Güler ile birlikte kaydırakta kaydı. En son çocuk havuzunda yüzmeye başladı. Amca Okan Güler'in telefonunun şarjını azalması üzerine çocuğu annesi yakınlarına bakmasını söyleyerek odasına çıktı. Anca Okan Güler, 5 dakika sonra havuza geri döndüğünde yeğeninin olimpik havuzda hareketsiz halde buldu. Yeğenini hemen havuzdan çıkaran amca acil sağlık görevlisi istedi. Bu sırada zaman kaybolmaması için göğsüne masaj yaparak ciğerlerine dolan suyu başaltı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen minik Ali Kemal kurtarılamadı. Minik Ali Kemal'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MAYOSUNU KOKLADI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ali kemal'ni cansız bedeni toprağa verilmek üzere Adana'nın Pozantı ilçesine götürüldü. Cenazesinin teslimi sırasında anne Ayşegül Güler'e oğlunun son giydiği mayosu teslim edildi. Oğlunun mayosunu eline alan acılı anne, dakikalarca koklayarak, "Ali kemal oğlum gitme. Sen çok küçüksün ölemezsin" feryatları yürekleri dağladı. Yakını Süreyya Güler'in ise kendini yerden yere vurması herkesi ağlattı.

AFRİN'DEN DÖNELİ 1 YIL OLDU

Acılı baba uzman çavuş Üzeyir Güler ise 6'sı Afrin olmak üzere 10 yıl terör bölgesinde görev yaptığını ve1 yıl önce Artvin'e tayinin çıktığını söyledi. Tatil amaçlı Alanya'ya geldiklerini belirten acılı baba "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu. Güler ailesi oğullarını ölümü ile ilgi otelden şikâyetçi olacaklarını söyledi. Minik Ali Kemal'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere Adana'nın Pozantı ilçesine götürüldü. Cenaze arabasını hareketi sırasında ailenin çığlığı herkesi ağlattı. Jandarma olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.