Tek bir ağacı bile kurtardıysam ne mutlu bana





Tek bir ağacı yangından kurtardıysam ne mutlu. Bir tane bile bir ağacı kurtarmak için orada binlerce kişi, gönüllüsü, mücadele ediyor. Biz de o mücadelenin parçası olduk. Yangınla mücadeledeki seferberliği görünce duygulanmamak elde değil. Herkes elinden geldiğince mücadele ediyor."