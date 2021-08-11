Tek bir ağacı bile kurtardıysam ne mutlu bana

Tutuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Hakan Tutuş'un kolunda kırık ve bacağında çatlak oluştu. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören alev savaşçısı Hakan Tutuş, SABAH'a konuştu:
"Afyon Dinar'daki enerji santralinde görev yapıyorum, görevlendirmeyle buraya geldik. Yangınla mücadelede ek takviye olarak söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldım.
Yılanlı Dağı bölgesinde yanan ağaç üzerimize düştü ve yaralandım. Tabii ormanlarımız yanmasın. İşin içine girince ve sahayı görünce gerçekten insan üzülüyor, ciğerlerimiz yanıyor.
Tek bir ağacı yangından kurtardıysam ne mutlu. Bir tane bile bir ağacı kurtarmak için orada binlerce kişi, gönüllüsü, mücadele ediyor. Biz de o mücadelenin parçası olduk. Yangınla mücadeledeki seferberliği görünce duygulanmamak elde değil. Herkes elinden geldiğince mücadele ediyor."