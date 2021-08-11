Tokat’ta ‘Mavi’ için aşı seferberliği

Covid-19 ile mücadelede aşılanma oranı yüzde 69'a ulaşan Tokat, haritada 'sarı'dan 'Mavi'ye yükselmek için topyekün mücadeleye devam ediyor. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda dün aşı seferberliği programı start verdi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar programda hazır bulundu. Aşı seferberliği programında vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı yapıldı. Programda konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin başta olmak üzere bir çok kurum çalışanı da aşı oldu.

Açılış konuşmasını yapan Tokat Sağlık İl Müdürü Ahmet Sümbül, "Aşıda şu anda Tokat olarak Türkiye ortalamasıyla eşdeğer bir hızla gidiyoruz. Gönlümüz bunu daha da arttırmak istiyor. Şu anda Tokat'taki aşı oranımız yüzde 69'larda." dedi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ise "Şu anda hiçbir aşı sorunumuz yok. 322 bin kişi ilk doz aşısını yaptı. Hedefimiz bizim 450 bin. Biz el ele verip bu mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Aşılama kampanyasına desteğimizi buradan ilan ediyoruz" dedi.

BEYAZIT: AŞI SEFERBERLİĞİNE SİZ DE KATILIN

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da "Aşılama noktasında şehrimiz, ilimiz, güzel Tokat'ımız gayet iyi bir seviyede. Zaman zaman sosyal medyada çıkan aleyhte olan şeylere bakmadan, aşılama noktasında bütün gayretimizi yapmamızda fayda vardır" Dedi.

EROĞLU: AŞI İLE İLGİLİ BAZI OLUMSUZ ALGILAR YANLIŞ

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "Aşı vurunmayan insanlara seslenmek gerekir; Ya bütün dünya bu konuda ortak bir şekilde aşının gerekliliğinden bahsediyor iken aşı üzerinden gerçek olmayan algılarla olumsuz bir durum oluşturulması da bence son derece yanlış" dedi.

"YAKIN ÇEVREMDEN COVİD'E YAKALANAN 3 KİŞİ AŞISIZMIŞ"

Yakın zaman diliminde çevresinden covid'e yakalanan 3 kişi olduğunu anlatan ve şaşkınlığını ifade eden Başkan Eroğlu, "Aşı vurulduğu halde nasıl böyle koronaya yakalandılar diye düşündüm. Aradığında sorduğumda üçünün de aşı vurulmadığını duyunca inan hem üzüldüm hem hayıflandım hem de ne kadar yakınımızdaki insanların bile bu konularda halen bir takım eksikleri olduğunu da gördüm. Ama bugün gördüğümüz nokta itibariyle Tokat'ımız gerçekten çok iyi seviyelerde" diye konuştu.

Resimaltı 2: Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin 3. doz aşısını oldu.