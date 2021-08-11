Trabzon’da 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Olay Trabzon
'un Ortahisar ilçesi Yeşilbük Mahallesinde meydana geldi. İstanbul
'da yaşayan ve memleketi Trabzon'a dedesini ziyarete gelen 15 yaşındaki E.Y.A isimli çocuk,fındık bahçesinde yakınlarıyla fındık toplarken aniden yere düştü. Başından kan geldiğini gören yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ve Jandarma'nın da olay yerinde yaptığı araştırma neticesinde yorgun merminin E.Y.A isimli çocuğun sağ kulak arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi. Yorgun mermi ile yaralanan 15 yaşındaki E.Y.A ,hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarrma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Trabzon Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Saygıdeğer hemşerilerimize bir kez daha, havaya atıldığı düşünülen her kurşunun yere düşmek zorunda olduğunu, hayatının henüz baharındaki yavrularımıza komşularımıza, aynı mahallede birlikte yaşadığımız insanlarımıza, sevgimizi paylaştığımız hayvan dostlarımıza zarar vereceğimizi unutmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Lütfen, Sevinciniz, heyecanınız, öfkeniz, başka insanların Hüznü olmasın", diye uyarıda bulunuldu