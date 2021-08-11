Trabzon’da evin çatısına yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde öğlen saatlerinde inşaatı devam eden bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu inşaatta çalışan işçilerden biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Olay öğlen saatlerinde meydana Of ilçesi Ballıca mahallesinde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağış sırasında 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Edinilen bilgiye göre inşaatın çatısında çalışan 2 inşaat işçisi çöken çatının altında kaldı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye olay yerine geldi. Çöken çatının altından çıkartılan Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20) 112 acil ekipleri tarafından hemen tedavi altına alınarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartılan işçilerden Emre Sağlam (35) hayatını kaybetti, diğer yaralı işçi Serkan Yağız (20) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Jandarma olay yeri ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.