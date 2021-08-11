Trafik cezası nereye ödenir? İndirimli, gecikmiş, araç muayene trafik cezası nereden ödenir?

Ülkemizde gelişen teknolojilerle birlikte birçok işlem internet üzerinden e-Devlet uygulamasında yapılabiliyor. Artık trafik cezaları da internetten ödenebiliyor. Trafik cezası ödemenin birden fazla yöntemi mevcuttur. İndirimli, gecikmiş, araç muayene trafik para cezası birçok cezayı pratik yöntemlerle sorgulayıp kolayca ödeyebilmeniz mümkündür.

TRAFİK CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Trafik para cezası ödemek için birden çok alternatifiniz bulunmaktadır. Vergi dairesi, Banka şubeleri ve PTT'den ödeme yapabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ya da araç plakanız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet'ten trafik cezası ödeme

İlk yöntem: https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-trafik-para-cezasi-borcu-sorgulama-ve-odeme adresini ziyaret ederek Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasına giriş yapın. Bu hizmeti kullanarak trafik para cezası borcu sorgulama ve ödeme hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İkinci yöntem: https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama adresini ziyaret edin. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)" sayfasına giriş yapın. Bu hizmeti kullanarak, adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi'nden trafik cezası ödeme

Aslında bu yöntem e-Devlet ilk yöntemi ile aynıdır. Sadece www.ivd.gib.gov.tr üzerinden yönlendirilmiş olacaksınız. İnteraktif Vergi Dairesi ana sayfaya girerek "MTV ve Trafik Para Cezası" seçeneğine tıklayın. T.C. / Vergi Kimlik Numarası, Plaka ya da Özel Plaka seçeneklerini doldurup, ardından güvenlik kodunu yazın. Sorgulama işleminden sonra borcunuz varsa ödeyebilirsiniz.

İnternet bankacılığı ile trafik cezası ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile trafik cezasını ödeyebilirsiniz. İlgili bankanın internet şubesine girerek ödemeler bölümünden trafik para cezalarını ödeyebilirsiniz.

EGM aracılığı ile ödeme

https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx adresini ziyaret ederek Trafik cezası sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıdaki sorgulama yöntemleri bulunmaktadır.

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)

Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Sorgulama

Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Doğrulama

Sürücü Trafik Kazası Barkodlu Belge Sorgulama

Sürücü Trafik Kazası Barkodlu Belge Doğrulama

Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama

Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama (Gerçek Kişi)

Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama (Tüzel Kişi)

İNDİRİMLİ TRAFİK CEZASI

Trafik cezasının kesildiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yaptığınız takdirde %25 indirimden yararlanabilirsiniz.

Örnek: Emniyet kemeri takmamanın cezası 2021 yılında 144 TL. Buna göre;

144'ün %25'i 36 TL.

144 – 36 =108 TL

Yani indirimle beraber 144 yerine 108 TL ödeyeceksiniz.

ARAÇ MUAYENE TRAFİK CEZASI

2021 yılı itibarıyla aracını muayeneden geçirmeyen araç sahipleri için ceza 314 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda araç trafikten men edilir ve 7 iş günü içerisinde muayenenin yapılması istenir.

GECİKMİŞ TRAFİK CEZASI

Gecikmiş trafik cezası borçları yine aynı şekilde e-Devlet, Vergi Dairesi ve bankaların internet şubesinden ödenebilmektedir. Eğer birden fazla borcunuz mevcutsa Gelir İdaresi Başkanlığına gidip borcunuzu daha sağlıklı bir şekilde bilgi alarak ödeyebilirsiniz. Ödeme sonrası verilen makbuzları saklamanız önerilir.