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Giriş Tarihi: 11.8.2021 17:57

Türkiye birincisi genç kazada öldü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Türkiye birincisi genç kazada öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin (20) hayatını kaybetti. Talihsiz genç Tıp fakültesinde okuyup, doktor olmak istiyordu.

Kaza Bandırma-Çanakkale çevre yolunda Şakirbey kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki otomobil, aynı istikamette gitmekte olan motosiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'e (20) çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazada ölen Necait Kaan Şahin'in TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olduğu öğrenildi. Talihsiz genç Tıp fakültesinde okuyup, doktor olmak istiyordu. Şahin'in cenazesinin Kocaeli Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Türkiye birincisi genç kazada öldü
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