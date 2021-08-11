Vaka sayısı 26 bin 597 vefat 124

Sağlık Bakanlığı
, günlük koronavirüs tablosununa göre, Türkiye
'de dün 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68.56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 49.09 olarak kayda geçti. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 555 bin 988'i birinci doz, 30 milyon 470 bin 7'si ikinci doz, 5 milyon 988 bin 679'u üçüncü doz olmak üzere 79 milyon 14 bin 674'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısırdöngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" dedi. ANKARA