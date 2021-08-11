Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yardım etmek isterken canından oluyordu
Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:43

Yardım etmek isterken canından oluyordu

İHA
Yardım etmek isterken canından oluyordu

Zonguldak’ta plajda boğulma tehlikesi geçiren kadına yardım etmek isteyen şahıs ölümden döndü

Olay, akşam saatlerinde Kızlar Plajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın dalgalı havada denize açılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kadının yardım çığlıklarını duyan S.O. isimli şahıs denize atlayarak kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak S.O. isimli şahıs dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan kadın ve S.O. isimli şahıs denizden çıkartıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, boğulma tehlikesi geçiren S.O. isimli adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yardım etmek isterken canından oluyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA