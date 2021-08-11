Yayladaki 35 kişi kurtarıldı

VAN'IN Gürpınar
ilçesinde, Velitan Yaylası'na giden yol, selin taşıdığı molozlar nedeniyle kapandı. Selde çadırları da hasar gören yaylada mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, selden 18 mahallenin etkilendiğini söyledi. Kars
'ın Kağızman
ilçesine bağlı Dibikkaya köyünde sele kapılan Meryem Nazik'in (30) cesedi, kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıktaki Akçay köyünden geçen dere yatağında bulundu.