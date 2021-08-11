Yeni İETT ücret tarifesi 2021: Yeni İETT zamlı ücretleri ile tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç para oldu?

Yeni İETT zamlı ücretleri metropol kentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İstanbul kart bilet ücretlerine yapılan zam ile birlikte metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma da değişiklik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce çıkarılan kararın ardından gözler otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Peki İETT ücret tarifesi 2021 nasıl şekillendi? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar? İşte son bilgiler…