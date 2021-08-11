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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:10

Yeni İETT ücret tarifesi 2021: Yeni İETT zamlı ücretleri ile tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç para oldu?

Yeni İETT ücret tarifesi 2021: Yeni İETT zamlı ücretleri ile tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç para oldu?

Geçtiğimiz hafta İETT tarafından, toplu ulaşıma zam yapıldığı duyuruldu. Yapılan bu zammın ardından milyonlarca vatandaşın akbil ücretleri de değişti. İETT tarafından açıklanan zam kararı ile birlikte 2021 otobüs, metrobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma aracı fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Bu noktada yeni İETT ücret tarifesi ile birlikte, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar sorularının yanıtı araştırıyor. Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla detaylar belli oldu. Peki İETT ücret tarifesi 2021 nasıl şekillendi? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar?

Yeni İETT zamlı ücretleri metropol kentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İstanbul kart bilet ücretlerine yapılan zam ile birlikte metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma da değişiklik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce çıkarılan kararın ardından gözler otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Peki İETT ücret tarifesi 2021 nasıl şekillendi? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, toplu ulaşım zammı ne kadar? İşte son bilgiler…

AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

İETT ÜCRET TARİFESİ 2021: ÖĞRENCİ AKBİLİ, TAM AKBİL NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ücretlerine zam geldi. Gelen son açıklamayla ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

İSTANBUL GÜNCEL OTOBÜS, METRO, MARMARAY VE METROBÜS FİYATLARI

Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,

50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

İSTANBULKART TAM VE ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ 2021

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

Aylık akbil de olarak bilinen 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

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Yeni İETT ücret tarifesi 2021: Yeni İETT zamlı ücretleri ile tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç para oldu?
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