YKS Adıyaman birincisi ödüllendirildi

Vali Mahmut Çuhadar, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında sayısal puan türünde 531,52 puan alarak Türkiye 107'si ve Adıyaman il birincisi olan Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Ünlü'yü Valilik makamında ağırlayarak tebrik etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ve öğrencinin ailesi de hazır bulundu.

YKS'deki başarısıyla Adıyaman'ın gururu olan Hatice Ünlü'yü tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Öğrencimiz Hatice Ünlü, elde ettiği başarıyla hepimizi gururlandırdı. Hatice kızımızı vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştiren ve geleceğe hazırlayan ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ne kadar gurur duysalar azdır. İnşallah bundan sonraki üniversite hayatında da Hatice çok başarılı olur. Hem mesleğinde hem de hayatında başarılı bir fert olarak memleketimize ve ülkemize çok değerli hizmetler verir"dedi.

Vali Mahmut Çuhadar daha sonra 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında sayısal puan türünde 531,52 puan alarak Türkiye 107. si ve Adıyaman il birincisi olan Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Ünlü'yü 1000 liralık hediye çeki ile ödüllendirdi.