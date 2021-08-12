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Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:52

1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü

İHA
1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü

Mardin’in Dargeçit ilçesinde evinin önünde bir araç tarafından ezilen Firdevs bebek hayatını kaybetti.

Olay, Mardin'in Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin kapısının önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal isimli bir çocuğa çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdevs bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü
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