Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 12 Ağustos hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 12 Ağustos burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Aslan burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 12 Ağustos'ta doğmuş olanların burcu.

12 AĞUSTOS'TA DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Ağustos'ta dünyaya gelenler Aslan burcuna mensup olmaktadır. Aslan burcu 212 Temmuz ile 22 Ağustos arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan Aslan Ateş grubuna dahildir.

ASLAN BURCU - 12 AĞUSTOS BURCU ÖZELLİKLERİ

Grup: Ateş, erkek, pozitif, sabit

Yönetici Gezegen: Güneş

Renk: Koyu sarı, altın rengi, turuncu, kehribar

Uğurlu Taş: Sarı safir

Şanslı Sayı: 1-12

Şanslı Gün: Pazar

Karşıt Burç: Kova

Şehirler: Chicogo, Bombay, Philedelphia, Roma, Şam, Los Angeles, Prag

Metal: Altın

Çiçekler: Sarı krizantim, ayçiçeği, kasımpatı

Ağaçlar: Portakal, limon, defne, hurma, ceviz, badem

12 AĞUSTOS ASLAN BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate ve dakikaya göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. Yükselen hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

ASLAN BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Aslan kraldır, önderdir. Başkalarının yaşantılarını da onlar adına düzenlemek isterler. Her şeye karışırlar, kibirlidirler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Yönetirim'dir. Yaşam sahnesinde her zaman parlayarak, odak noktası olmak isterler. Organizasyon güçleri çok fazladır. İsteklerini başkalarına kabul ettirmek, onlar için yaşamlarının 'olmazsa olmaz' şartıdır. İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev sayan Aslan'lar sevimli ve iyimser kişilerdir. Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir şekilde tepki verir. Fakat; Sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterir. Zor günlerinde şansları onlara her zaman yardım eder. Yönetici gezegenleri Güneş onları en karanlık günlerinde aydınlığa çıkarır. Eğitimsiz ve gelişmemiş Aslan tipleri çekilmez olurlar. Her konuda sahip olduklarından daha fazlası varmış gibi davranırlar

ASLAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Son derece sadık, cömert ve yüce gönüllü olmalarına rağmen, evlilikte her zaman şanslı sayılmazlar. Hatta ilişkileri tuhaf bir şekilde biter. Yaşamlarında çoğu kez çocuklarıyla sorunları olur. Bu da evliliklerinin gölgelenmesine neden olabilir. Gençlik yıllarında acemi aşkların avcısıyken, yaşınız ilerledikçe olgun aşkların görkemli yaratıcısı olur ve yalnız bir yaşamı asla düşünemez. Duygulu romantik bile olsa, lüks yaşam arzusundan asla vazgeçemez. Hayatında daima ona eşlik edecek aşklar vardır. Seçimleri isabetli ve uygun kişiler olacaktır. Dürüst olduğu için de, hayatındaki kişiden bıksa bile onu terk etmeden yaşantısına başka bir kimseyi almaz. Aslan kadınları gece hayatından ve görkemden hoşlanır. Siz de, her konuda bu özelliklerini yansıtan kıyafetler ve eşyalardan almanızı isteyebilir. Takıların da yaşantılarında önemli bir yer tuttuğunu unutmayın. Bu kadın saygı duyduğu bir eşi olduğu zaman yaşantısındaki kişiyi de mutlu edecektir.

ASLAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Sıcak romantik, ateşli aşıklardır. Birlikte olduğu insanın ayaklarını yerden keser. İyi bir konuşmacı olduğu için de, güzel aşk sözleri söylemekte üstlerine yoktur. Bulundukları her ortamda sevgi krallıklarını ilan etmeye hazırdırlar. Karşı cins için çekici ve toplum içinde kendilerini belli eden kişilerdir. Aslan burcu kişisi partnerinden sürekli olumlu sözler duymaktan hoşlandıkları için, en küçük bir ilgisizlik karşısında tüm dengelerini yitirirler. Yaşamın karizmatik oyuncularıdır. Sizi seven bir aslan erkeğinden kurtulmanız o kadar kolay olmayacaktır. O sizi seçmiş ise ona direnmeniz faydasızdır. Farklı aşkların kahramanı olmaya eğilimlidirler. Güçlü yapılarını çocuklarına da yansıtarak, onların mükemmel olmasına çalışırlar. Aslan babası iyi bir baba olmanın tüm özelliklerini taşır.