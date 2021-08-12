Haberler Yaşam Haberleri 25 Aralık Hangi Burç? 25 Aralık’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu
Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:33 Son Güncelleme: 10.8.2022 11:33

25 Aralık Hangi Burç? 25 Aralık’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu

Hangi burcun hangi aya ve günlere denk geldiği her daim merak edilen bir konu olduğu için, “25 Aralık hangi burç oluyor?” sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bununla birlikte 25 Aralık burcu özellikleri, 25 Aralık yükseleni ve 25 Aralık burç yorumu da merak ediliyor. Astroloji meraklılarının araştırma konuları arasında Oğlak burcu uğurlu taşları, renkleri, çiçekleri ve sayıları da yer alıyor. İşte bu tarihte doğanların dahil olduğu burç ve grup.

25 Aralık Hangi Burç? 25 Aralık’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu

Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 25 Aralık hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 25 Aralık burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Oğlak burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 25 Aralık'ta doğmuş olanların burcu.

25 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Aralık'ta dünyaya gelenler Oğlak burcu olmaktadır. Oğlak burcu 23 Aralık – 20 Ocak tarihleri aralığını kapsamaktadır.

OĞLAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Grup: Toprak/kadınsı/öncü
  • Yönetici Gezegen: Satürn
  • Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil
  • Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar
  • Şanslı Sayı: 8
  • Şanslı Gün: Cumartesi
  • Karşıt Burç: Yengeç
  • Şehirler: Madrit, Bankok
  • Metal: Kurşun
  • Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı
  • Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girerler. İşleri ile aşırı meşgul olduklarından, insanlarla zor ilişki kurarlar. Fakat, hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Kullanırım' dır. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşları ile ilgili çok iyi sırdaş olurlar, para konusunda dikkatli olmalarına rağmen, eli açık insanlardır. Geleneklere bağlı kişiler olduklarından, duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çekerler. Bu nedenle kendilerinden yaşça küçük kişilerle bazen sürtüşmeleri olur. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Bu özellikleri evlerine de yansır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Fiziksel özellikleri; kısa boy, ince yapı, uzun ince bir yüz. Uzun belirgin bir çene. Saçlar genelde siyahtır. Beden dar ve uzun bacaklara sahiptirler. Dizleri genelde çıkıntılıdır. Güzel bir yüz yapıları vardır. Fotojenik oldukları için model dünyasında sık sık Oğlaklara rastlarız. Ciltleri yıllar geçtikçe daha genç olur Soğuk görüntüleri onları ulaşılmaz bir hava estirse de, kendilerine güvenen bir tablo da, ortaya çıkarır. Kendinden emin tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakmasını bilir.

25 ARALIK OĞLAK BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 25 Aralık yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

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25 Aralık Hangi Burç? 25 Aralık’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu
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