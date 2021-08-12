Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 25 Eylül hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 25 Eylül burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Terazi burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 25 Eylül'de doğmuş olanların burcu.

25 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Eylül'de dünyaya gelenler Terazi burcu olmaktadır. Terazi burcu 24 Eylül-23 Ekim tarihleri aralığını kapsamaktadır.

TERAZİ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Grup: Hava/erkeksi/öncü, Pozitif

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Pastel renkler

Uğurlu Taş: Opal, pembe kuvartz

Şanslı Sayı: 6

Şanslı Gün: Cuma

Karşıt Burç: Koç

Şehirler: Viyana, Frankfurt

Metal: Bakır

Çiçekler: Krizantem, beyaz gül, sarı papatya

Ağaçlar: Servi Diş budak, asma, incir,elma, kayısı, badem, eğrelti otu

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

Kararsızlıkları ile ünlü cazibe sembolü karşınızda duruyor. Nedenini bilmediğiniz bir çekim gücü etkisi altına girdiğinizi fark ettiğinizde iş işten çoktan geçmiş olacaktır. Onların büyülü bir havası vardır. Ritmik hareketleri ile dans eder gibi bir yaşam sürer. Onun yanında kızgınlıklarınız yok olur. En sinirli anınızda bile sizi regüle etme yeteneğine sahiptir. Üstelik, tartışmayı sevmesine rağmen; bu kadar ustalıkla konulara hakim olup, sonrada sesini hiç yükseltmeden zaferini ilen eden çok az kişi vardır. Bir Terazi bunu başarır. Sizin kılıç salladığınız ortamlarda, o; gülücüklerini, zarafetini ve öpücüklerini gönderecektir. Kafasında müthiş bir denge vardır. Onun ne düşündüğünü bilemezsiniz. Uyumlu ve sevecen yapısının altında gizli bir güç vardır. Bulunduğu ortamları çok çabuk inceler ve gizli detayların nerede saklı olduğunu bulmaya çalışır. Konuya hakim olmak için deliler gibi çalışmak ve kendini harap etmek yerine, keskin görüşlerini ve doğru mantığını kullanacağı ortamları seçer. Başarılı olmak için imkansızlığı değil, kendini yüceltecek elle tutulur konular üzerinde uyumlu bir sessizlikle çalışır. Yaptığı işlerin doğruluğuna inandığı halde, onay beklemekten de kendini alamaz. Onu tenkit etme gibi bir şansınız asla olamaz. Böyle bir şeye kalkıştığınız taktirde; size tüm zarafetiyle gülümseyecek, önerilerinizi can kulağıyla dinleyecek ve sonunda kibarca teşekkür ederek sizden uzaklaşacaktır. Fakat bir daha asla sizin fikrinizi sormayacaktır. Gülümseyen çehresinin altında müthiş bir ego gizlidir, aşk ve sanat onun yaşam öğeleridir. Dünyada her şeyden vazgeçebilir, fakat kişiliğini besleyen ve duygusallığını yansıtan soyut kavramlarından vazgeçemez. Akıl, mantık, aşk işte karşınızda her şeyiyle özel bir kişi duruyor. Onun terazilerinin kefesinde yer almak istiyorsanız, belli standart ölçülerin çok üstünde olmanız gerekir. Kolay bir insan olmadığını şimdiden hatırlatırız.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Terazi burçlarının fiziksel yapıları çok güçlüdür. Zodyak'ın en güzel kişileri diyebiliriz. Uzun boylu, ince vücutlu, düz kahverengi saçlı, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli ve koyu renk gözlüdürler. Terazi bir denge burcudur. Önemsiz bir dengesizlik hassas vücutlarını alt üst etmeye yeterlidir. Hastalıkları sırasında yoğun ilgi beklerler. Aradıkları ilgiyi bulamadıkları zaman, huysuzlaşarak daha çok hastalanırlar. İç dünyasında dalgalanmalar yüzünden, baş ağrısı ve aşırı yemek eğilimi gösterirler. Sinir sistemleri midelerini etkilediği için midedeki asit fazlalığını fosfor içerikli yiyeceklerle dengelemelidirler. Terazilerin metabolizması çok yavaş çalışır. Baharatlı, soslu, şekerli gıdalara düşkün olması nedeniyle, çok fazla kilo almaya müsaittir. Yaşam boyunca sürekli egzersiz yapmak zorundadır, aksi taktirde ileri yaşlarda şişmanlık kaçınılmaz olur. Terazi insanları; yapılı, fakat çok çabuk hastalanan kişilerdir. Sağlıklı görünüşlerine karşın, soğuk algınlıklarına çok çabuk yakalanırlar. Terazileri; böbrekler, bel bölgesi, sırt ve omurgaları simgeler. Ayrıca, Venüs etkisinde oldukları için troidler düzensiz çalışabilir. Kilo problemi olan Terazilerin, ara sıra hormon testleri yaptırmaları gerekebilir. İleri yaşlarda romatizmal rahatsızlıklara aday kişilerdir. Terazilerin, herkesten daha çok kendilerine özen göstermeleri gerekiyor ki, zaten çoğu bu konuda duyarlı olurlar. Kendilerine özen gösteren insanlar en çok bu burçtan çıkar.

25 EYLÜL TERAZİ BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 25 Eylül yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir