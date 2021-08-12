Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 26 Ekim hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 26 Ekim burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Akrep burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 26 Ekim'de doğmuş olanların burcu.

26 EKİM'DE DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Ekim'de dünyaya gelenler Akrep burcuna mensup olmaktadır. Akrep burcu 24 Ekim ile 23 Kasım arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan Akrep, Su grubuna dahildir.

AKREP BURCU - 26 EKİM BURCU ÖZELLİKLERİ

Grup: Su, negatif, dişi, sabit

Yönetici Gezegen: Mars, Plüton

Renk: Canlı kırmızı, siyah

Uğurlu Taş: Opal, Lal

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Boğa

Şehirler: Washington, New Orleans, Liverpool

Metal: Çelik, demir

Çiçekler: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği

Ağaçlar: Ardıç, kara çam, selvi

26 EKİM AKREP BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 26 Ekim yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

AKREP BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Akrepler kadar yaşamda tutkuyla yaşayan az insan vardır. Bu nedenle onları simgeleyen sözcük 'Arzuluyorum' dur. Hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. Akreplerin güçleri gözlerinden okunur. Mimiklerini kontrol altında tutsalar bile, bakışları ile sevgilerini ya da nefretlerini aktarabilirler. Duygularına kapılırlarsa, tehlikeli olabilirler. Akrep'ler ukala ve kendini beğenmiş insanları sevmezler, onları aşağılayarak hadlerini bildirirler. Kendi bildiklerini okuyarak, uzlaşmaya yanaşmazlar. Aşırı bir şekilde kuşkuculardır, kolay inanmazlar ama inandıkları bir konuyu da sonuna kadar inatla savunurlar. Çalışmalarında sabır ve özenle çalışırlarken, gösterişten uzak bir şekilde işlerini yaparlar. Kendilerini yetiştirmemiş Akrep'ler, yaşamın basitliklerine yatkınlıkları ile kendi kendilerinin yok oluşlarına neden olurlar. Cinsellik yaşamlarında önemli bir yer tutar. Ölümü yeni bir başlangıç olarak kabul ettiklerinden, ölümden korkmazlar.

AKREP BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Siz aşırılıkların ve aşırı uçların insanlarıdır. Bu özelliklerini bildikleri için, kendileriyle ilgili yorum yapma ihtiyacı bile duymazlar. Bir Akrep olarak; asla güçsüz biriyle evlenmez, ancak üstün kişilikte birine teslim olurlar. Güçlü karakterleri ve garip adalet duygularıyla onları anlayabilecekleri bir eş olabilmek de herkesin harcı değildir Zevkli ve seçici zevkleri vardır. Güzellikler hep karanlıklarda gizli olduğu için, imkansız olan şeylerden hoşlanırlar. Sınırlarınız çok geniş olup, sevdiğiniz şeyleri özel olarak keşfetmek gerekir.

AKREP BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Derin bir duygu insanıdırlar. Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaştıkları için, onlara her konuda güvenilir. Hafızaları çok kuvvetlidir. Bir konuyu bir kez söylemek yeterlidir. Hatırlatılmaktan nefret ederler. Asla yüzeysel bir kişi olamazlar. Çocukları ile iletişim kurma konusunda, ketumdur. Onlardan güçlü bir kişilik, yaşama karşı dayanıklı olmalarını bekler. Bir av tüfeği, deri bir evrak çantası, sert bir traş losyonu, güzel bir ajanda. Deriden yapılmış her türlü eşyayı sever.