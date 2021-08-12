Altın yumruk Busenaz Sürmeneli: ‘Bu madalya Eren kardeşime gelsin’

23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli, Bursa'da doğdu. 4 kardeşler. İkiz kardeşi Tuğçenaz, ablası Tuğba ve erkek kardeşi Çınar. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk boksör Busenaz Sürmeneli, İstanbul Avcılar'da Atatürk İlkokulunu 3. sınıfa kadar okudu. Sonra ailesi Bursa'ya yerleştikten sonra Bursa Mudanya'da ilkokulu tamamladı. Aile sonra memleketi Trabzona yerleşti. Busenaz ortaokulunu Trabzon İskender Paşa Ortaokulunda, liseyi ise Yavuz Sultan Selim lisesinde tamamladı. Busenaz üniversiteyi ise Fatih Eğitim üniversitesi beden eğitim öğretmenlik bölümü tamamladı. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur.
FUTBOL AŞIĞIDIR
Anne Songül Sürmeneli, 4 çocuğum var. Busenaz ikizlerimin en hareketlisi. Asla yerinde durmayan,her şeyi merak eden, kurallara uyan ve matematiği çok güçlü olan kızımdır. Verdiği kararların her zaman peşinde duran ,kendi kararları her zaman güçlüdür. Söylediği sözün her zaman arkasındadır. Her söylenileni algılar,ama kendi kararıyla en güzel noktaya getirir. Bütün okullarda en samimi olduğu arkadaş grubu yöneticilerle olmuştur. Merhametli ve çok duygusaldır. Asla hataya ve yanlışa gelmez. Saygısızlığa asla takammülü yoktur. Milli duyguları çok yüksektir. Yaşlılara çok saygılıdır. O bir futbol aşığıdır.
11 aylıkken yürüdüğü ilk günden itibaren spor dalı olarak futbolla başladı. Eşim Ahmet Sürmeneli eskiden futbolcuydu. Bana hep Busenaz'ı futbolcu olarak yetiştirelim dedi. Ben ise Tekvandocu olduğum için onu tekvandocu olarak yetiştirmek istedim. Kızımda bütün spor dalları yeteneği vardı. Kendisi her gördüğü görseli uygulamaya alıyordu. Okuldaki bütün spor aktivetelerine , halk oyunları,resim kursları,kay kay gibi spor faaliyetlerine katılıyordu. Biz anne ve baba olarak bütün gerçekleştirdiği faaliyetlerinin ve spor malzemelerini sağladık.
Busenaz orta okula giderken,boks sporuna başladı. Cahit Süme hoca,benim ve eşimin spor hayatımızı biliyordu ve bizi çok iyi tanıyordu. Çünkü kız kardeşimin eşiydi. Cahit hoca kızım Busenazla boks hayatını ilelebet sürdürmesi için bütün spor faaliyetlerini bırakıp,sadece boks yapacaksın diye ondan karar aldı. Busenaz yine de futbolu bırakmadı. Isınma hareketlerini bile top oynayarak yaptı. Antrenmanlara gittikten sonra antrenmanı bittikten sonra Trabzonsporun maçlarını kaçırmaz , Stadyuma gider veya evden televizyondan izlerdi. Eşimle birlikte maç analizi yapardı. Şimdi ise Trabzonspor kubünün sporcusu. Kızım Busenaz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okulun en iyi öğrencilerindendi. Rutin ve sürekli olarak çalışmalarını idmanlarını sürdürdü.
Hastalansa da yine de çalışmalarını bırakmazdı. Asla yaşıtlarıyla bir gün ne oturup konuşabildi, ne de zaman geçirebildi. Asla bir gün tatile gidemedi. Başarmak için çok çalıştı. Sporcu yetiştirirken çocuklar sadece anne ve babaya bırakılmamalı, küstürülmemeli, genelde destek olunmalı. Sporcuya sporcu malzemesi ve imkan sağlanmalı. Bu şekilde sporcu yetiştirilmeli. Maddi ve manevi destek olunmalı. Kızım Tokyo'da Türk bayrağını dalgalandırdığında gözyaşlarımızı tutamadık. Onunla gurur duyuyoruz, dedi
AİLECE SPORCUYUZ
Baba Ahmet Sürmeneli ise,kızımın bu başarıya gelebileceğini bekliyorduk. Kızım Busenaz, imkansız olan bir şeyi imkansız görmez ve başarmaya çalışırdı. Çözüm odaklıdır. Yaşından büyük fikirleri vardır. Çok iyi analiz eder ve başarıya adımını atar. Bu zaman kadar çok başarıları oldu ve en son Tokyo'da Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Türk halkı olarak istediğimiz kürsüyü gördük. Bundan sonra başarıları bu rütinde devam edecektir. Onunla gurur duyuyoruz. Annesiyle birlikte onun başarılı olacağını küçüklüğünden beri tahmin ediyorduk.
Ben futbolcuydum, eşim ise tekvandocuydu. Ailecek sporcuyuz. Biz sporu iğne ucuyla işleye işleye ona sporun ne olduğunu verdik. Genetiğimizde spor var. Ben sürekli tırlar ve otobüslerle il ve yurt dışına çalıştım. Evin ihtiyaçlarını hiç aksatmadım. Genelde eşim Songül çocuklarımın gece gündüz sporuyla ilgilendi ve yetiştirdi. Çocuklarımı antrenman yaptığı spor salonlarında görebilirdik. Gece gündüz onlar için çalışır,direksiyon sallardım. Çocuklarımı ve ailemin ihtiyaçlarını hiç eksik etmedim. Elimden geleni fazlasıyla onlara verdim.
Busenaz Tokyoda ki Olimpiyatlarına giderken bizlere altın madalya ile döneceği sözünü vermişti. Onun maçlarını izlediğimde yerimde duramıyordum. Kızım sözünü tuttu ve Olimpiyat şampiyonu oldu. İkiz kızım Tuğçenaz da boks sporu yapıyor.Onunda çok başarıları var. Çocuklarımla gurur duyuyorum, dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kızımın başarısını kutlamak için telefonda görüştüğünde gözyaşlarımı bir kez daha tutamadım. Devletimizden,emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,dedi.
İYİ Kİ KARDEŞİZ
Busenaz'ın İkiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli ise, bende yıllardır boksla uğraşıyorum. Balkan şampiyonluğu, Avrupa 3.cülük ve 4.cülük kazandım. Almanya'da ve yurt dışında turnuvalarda da başarılar gösterdim. İkizim Busenaz'ın azimli ve hırslı tarafı vardır. Asla pes etmeyen ve her zaman önde kalacak ve başarıları almak için hırslıdır. Yenilgiyi kabul eder fakat hırsı daha büyük olur. Daha çok çalışıp,başarıya koşar. Bunu en son Tokyo'daki olimpiyatlarda gösterdi. Onunla gurur duyuyorum. İyi ki kardeşiz,dedi.
ONUN İÇİN İMKANSIZ BİR ŞEY YOKTUR
Busenaz'ın yıllardır boksta partneri olan Bilge Kağan Kanlı ise, Olimpiyat ringlerinde Türk bayrağımızı en üstlere göndere çektirdi ve bizlere çok büyük gurur yaşattı. Biz Buse ile hem abla,hem kardeş,hem abi her şeyden önce arkadaş bir samimiyetimiz var. Onunla birlikte ekipçe büyüdük. Antrenmanlarda çalışırken çok yoğun tempoda çalıştık . Buse sınırlarını bayağı aşmıştı. Onun için imkansız bir şey yoktur. O kadar özverili çalıştı ki, dünyaca büyük başarılara imza attı ve en son hayali olan olimpiyat şampiyonluğunu azmiyle kazandı. Onunla gurur duyuyoruz,dedi
Öte yandan Sürmeneli ailesinin oturduğu Karşıyaka mahallesindeki evlerinin çevresi Trabzon Büyükşehir belediyesince Türk bayraklarıyla süslendi.
BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI
2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid
2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Tokyo Olimpiyatları Velter Sıklet Altın Madalya
2021 Tokyo Olimpiyat şampiyonu Altın madalya