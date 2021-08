Amasya’dan sel bölgesine araç ve ekip desteği

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bölgeye araç ve ekip desteği gönderdi. Fen işleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görevli 5 personel ile1 adet itfaiye, 1 adet kamyon,1 adet kazıyıcı yükleyici kepçe ve 1 adet TIR Bozkurt İlçesine gitmek üzere yola çıkarıldı.

'HER ZAMAN HER BÖLGEDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Amasya Belediyesi olarak yaraların sarılması için her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını belirten Başkan Mehmet Sarı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz Kastamonulu hemşehrilerimize yardım ve destek için bölgeye hareket etti. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Her zaman her bölgede vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgedeki hemşehrilerimizin neye ihtiyacı varsa yanlarındayız. Gücümüz neye yetiyorsa destek olmak için her zaman hazırız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel ise; "Ülkemiz son 15-20 gündür yangınlar ve sel felaketleri ile mücadele ediyor. Bu anlamda devletimiz güçlüdür, Milletimiz bir ve beraberdir. Bu zor günleri dayanışma içerisinde hep birlikte inşallah aşacağız. Sayın Valimizin hassasiyetleri ve Sayın Belediye Başkanımızın talimatları ile Bölgede bulunan Bozkurt ilçemize destek olmak amacıyla ile1 adet itfaiye, 1 adet kamyon,1 adet kazıyıcı yükleyici kepçe ve 1 adet TIR olmak üzere 4 aracımızı ve personelimizi yola çıkardık. Yaşanan sel felaketinde zarar gören Kastamonu ili ve ilçelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ekiplerimize bölgede kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.