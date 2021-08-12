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Giriş Tarihi: 12.8.2021

‘Aşı kartı, sürece katkı sağlayacak’

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
‘Aşı kartı, sürece katkı sağlayacak’

TFF’nin aşı olmayanların stadyuma alınmaması kararına doktorlardan destek: Hastalığı yenmek için sürece katkı sağlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda aşı olmayan taraftarların stadyumlara alınmaması kararı aldı. TFF'nin aldığı kararın olumlu sonuçlanacağını söyleyen bilim kurulu üyeleri aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğini SABAH'a değerlendirdi.



Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Dünyada aşı olmayanlara yönelik belli alanlarda çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Bizim ülkemizde de bu uygulamalar meslek kuruluşlarıyla başladı. Stadyumlarda aşı kartına bakılması, aşı olmamış ise 48 saat içinde yapılmış PCR testinin negatifliğinin aranması şartı geldi. AVM'lerde, restoran ve kafeler gibi yerlerde buna benzer uygulamalar geliyor. Aşının teşvik edilmesi ve gönüllülük esasına göre uygulanmalı.



Prof. Dr. Sema Turan: Aşısız bireylerin hastalığı yaymak konusundaki rolü çok büyük. Gündemimizin önemli konularından biri aşısızların belli alanlara girişi. TFF'nin aldığı karar çok değerli. Sürece de çok büyük bir katkı sağlayacak.
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‘Aşı kartı, sürece katkı sağlayacak’
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