Bahçeşehir’de aşı olmayan çalışamayacak

Bahçeşehir
Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel
, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm Türkiye
'deki okul yöneticileriyle bir araya geldi. Yücel "Bahçeşehir Koleji
çalışanlarının yüzde 97'si aşısını olmuş. Olmayan çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı ise gebelik ya da farklı sağlık nedenleriyle aşılarını ertelemişler. Okullarımız açılana kadar onlar da aşılarını olarak aramızda olacaklar. Aşı olmak istemeyen personelimize saygımız sonsuz. Ancak, yok ben aşıya inanmıyorum, yok bize çip takacaklar diyen ve aşısını olmayan personeli, öğretmeni, hangi birimde çalışırsa çalışsın sınıflarımıza, okullarımıza almamız mümkün değil, onlarla yollarımızı maalesef ayırmak zorundayız" dedi.