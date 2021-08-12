Başakşehir’de yangın: Maddi hasar var!

"ERKEN SAAT OLDUĞU İÇİN BİNADA KİMSE YOKTU"

Yanan binada esnaflık yapan Orhan Müslüm, "Biz, burada esnafız. Sabah telefon ettiler. Binanın çatısının yandığını söylediler. Binanın çatısı yanmış. İtfaiye ekipleri gelmiş. Biz de itfaiyeden 15 dakika sonra geldik. Sabah erken saatlerde olduğu için binada kimse yoktu. Yangın büyüseydi daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.