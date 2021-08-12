Başörtüsü düşmanından komik savunma

İstanbul Nişantaşı
'nda, 6 Haziran'da başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya
'ya saldıran sanık Eray Çakın'ın yargılanmasına İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mıstık Parkı'nda Akkaya'ya "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedikten sonra su şişesiyle yüzüne vuran sanık duruşmada video konferans yoluyla ifade verdi. Sanık Çakın, "Şişeyi yere atmak istemiştim. Neşe Nur Akkaya ayağa kalkıp üzerime gelince şişe elimde kaldı, yere atamadım. Ben de 2-3 kez yüzüne vurdum" dedi. Mahkeme duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.