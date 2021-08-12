Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başörtüsü düşmanından komik savunma
Giriş Tarihi: 12.8.2021

Başörtüsü düşmanından komik savunma

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Başörtüsü düşmanından komik savunma
İstanbul Nişantaşı'nda, 6 Haziran'da başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran sanık Eray Çakın'ın yargılanmasına İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mıstık Parkı'nda Akkaya'ya "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedikten sonra su şişesiyle yüzüne vuran sanık duruşmada video konferans yoluyla ifade verdi. Sanık Çakın, "Şişeyi yere atmak istemiştim. Neşe Nur Akkaya ayağa kalkıp üzerime gelince şişe elimde kaldı, yere atamadım. Ben de 2-3 kez yüzüne vurdum" dedi. Mahkeme duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başörtüsü düşmanından komik savunma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA