Bu kareler Türkiye’de çekildi! Gökyüzünde muhteşem görüntüler





Son zamanlarda Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü ile özdeşleşmiş çok güzel kareler aldık. Bunlar da bizi mutlu ediyor, tefekkür ettiriyor. Yaratılış amacımızı, bunun yanında varlık aleminde ne olduğu ve ne bittiği yönünde bizi sürekli bir düşünce içerisinde bırakıyor.