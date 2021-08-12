Buse Naz Çakıroğlu: "9 yıldır bu hedef için uğraştık"





Onun dışında sürekli kamp yaptık. Çok çalıştık. İnşallah 2024'te altın madalya bizim olacak" dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Buze Naz da yurda dönüşünde, havalimanında yaptığı açıklamada, "Bu, 2024 için de çok büyük bir umut ışığı oldu. Artık tek hedefim bundan sonraki Avrupa, dünya ve olimpiyatta bu madalyanın rengini altına çevirmek" dedi.