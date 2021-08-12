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Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:32

Büyük İstanbul Otogarı’nda “güvenli sürüş” mesaisi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Büyük İstanbul Otogarı’nda “güvenli sürüş” mesaisi

Yurt genelinde son günlerde onlarca can kaybına yol açan otobüs kazalarının ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda “güvenli sürüş” toplantısı düzenlendi. Şehirlerarası seyahat firmalarından şoförlerin katıldığı toplantıda olası kazalara karşı alınabilecek önlemler konusunda önemli hatırlatmalarda bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde onlarca insanın hayatına mal olan otobüs kazalarının ardından Büyük İstanbul Otogarı olarak da bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda "Güvenli Sürüş" toplantısı düzenledi. Otogarda yer alan şehirlerarası seyahat firmalarında görevli şoförlerin katıldığı toplantıda İleri Sürüş Eğitmeni İlkay Doğan tarafından olası kaza nedenleri ve kaza riskini azaltacak tedbirler hususunda önemli bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda konuşan İleri Sürüş Eğitmeni İlkay Doğan "Direksiyon başında fiziksel olduğu kadar mental olarak da sürüşe hazır olmak gerekiyor. Sürücü arkadaşlarımızın onlarca can taşıdığının farkında olması gerekiyor" diye konuştu.

15 yıldır şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapan Mustafa Taşçı, "Devletimiz milletimiz çok güzel bir şey yaptı. Onlar bizden daha iyi biliyor. Bundan sonra bizlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Biz çok memnunuz. Bir şeyler biliyorduk sanıyorduk ama hiçbir şey bilmiyoruz. Burada da çok bir şeyler öğrendik. Bundan sonra devletimize güveniyoruz. Bizden sonra gelecek olan kaptanlarımızın eğitim alması lazım" şeklinde konuştu.

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Büyük İstanbul Otogarı’nda “güvenli sürüş” mesaisi
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